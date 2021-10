[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 17일 광주지역이서 3명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

광주광역시는 이날 신규 확진자에 대해 5254~5256번으로 분류했다고 밝혔다.

해외에서 국내 입국 후 검사에서 양성 판정을 받은 사람은 2명이며 이 중 1명은 격리 중이다.

유증상 검사로 양선 판정을 받은 5254번은 현재 감염 경로가 확인되지 않고 있다.

이날 기준으로 접종 완료율은 63.9%, 1차 접종률은 77.4%로 집계됐다.

오는 18일부터 소아청소년(16~17세)과 임산부를 대상으로 예방접종이 시작되는 등 단계적 일상회복 속도에 속도가 붙었다.

소아청소년 접종 대상자 3만218명 중에 1만9472명이 사전 예약을 해 예약률은 64.4%를 기록했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr