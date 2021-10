농협銀 "비대면 채널 펀드 신규가입하면 안마의자까지"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 18일부터 다음달 30일까지 비대면 채널을 통한 펀드 신규가입 고객을 대상으로 '폴 뉴 펀드(Fall New Fund) 가을맞이 비대면 펀드 신규가입'이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

이벤트 기간 중 농협 인터넷·스마트뱅킹에서 펀드상품(MMF 제외)에 최소 1만원 이상 신규 가입하고, 이벤트에 응모한 개인고객을 대상으로 추첨을 통해 총 2014명에게 ▲1등 바디프랜드 안마의자(1명) ▲2등 LG그램 노트북(3명) ▲3등 에어팟 프로(10명) ▲스타벅스 아메리카노(2000명)를 제공한다. 1~3등은 당첨자 발표일(12월 15일 예정) 기준 잔액 100만원 이상인 고객만 당첨 가능하다.

신용인 WM사업부 부장은“소비자보호법 시행 후 개편된 비대면 채널을 통한 펀드 상품 가입 활성화를 위해 이번 이벤트를 준비했다.”라며, “코로나19로 증가하고 있는 비대면 채널 이용 고객을 위해 앞으로도 다양한 이벤트와 최상의 서비스 제공으로 고객만족을 위해 노력하는 든든한 민족은행이 되겠다.”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr