'아무튼 취업!' 서울시, 인사담당자와 취업고민·이직상담 라이브 특강

자소서·면접 준비, 기업 조직문화부터 채용전형까지 정보제공

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 자소서, 면접 준비 등 청년들이 채용에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 '아무튼 취업! 인사담당자와 취업고민 해결' 이라는 주제로 라이브 취업특강을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 라이브 특강은 21일 진행되며 이케아코리아, 번개장터 현직 인사담당자가 출연해 청년들의 다양한 취업고민을 듣고, 현실적인 조언과 정보를 제공한다. 24만명 이상의 취준생 구독자를 보유한 취업 유튜버 제이콥의 사회로 편안한 분위기의 토크 콘서트 방식으로 진행한다.

이번 라이브 특강에서는 현직 인사담당자가 알려주는 기업별 조직문화·업종 트렌드 분석은 물론 기업별 채용전형 및 평가기준 분석 등 채용관련 전반적인 정보를 알려준다. 또한 인사담당자 특집인 만큼 합격 비결은 물론 불합격하는 지원자의 특징 등 실제 구직자들이 궁금해 하는 점을 인사담당자가 평가자 입장에서 실시간 채팅창을 통해 답변해주는 방식으로 운영한다.

취업 라이브 특강은 취업 유튜브 채널 ‘인싸담당자’에서 생방송으로 진행되며, 관심 있는 누구나 실시간으로 시청할 수 있다. 또한 올해 진행한 모든 취업라이브 특강은 인싸담당자 유튜브 채널을 통해 하이라이트 영상을 제공하고 있어 라이브 방송을 시청하지 못한 청년들도 다시보기를 통해 시청할 수 있다.

채용 시즌에 맞춘 맞춤 취업 라이브 특강 이외에도 서울시에서는 청년구직자를 위해 서울시 일자리카페를 통해 다양한 취업지원서비스를 운영하고 있다. 박대우 서울시 경제일자리기획관은 “코로나19 확산으로 취업준비에 어려움을 겪는 청년들을 위해 실시간으로 소통할 수 있는 다양한 비대면 취업프로그램을 운영할 계획”이라며 “취업상담, 직무멘토링, 집중컨설팅 등 서울시 일자리카페의 다양한 취업프로그램을 통해 청년구직자들이 꼭 취업에 성공할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

