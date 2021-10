박수현 靑 수석 "대통령 진짜 꿈은 일상회복 세계 1위"

페이스북에 코로나19 백신 추가접종 뒷얘기 전해…"국민과 시민의식에 대한 믿음"

[아시아경제 류정민 기자] "'대통령의 꿈'은 애초 약속한 집단면역 접종률 달성을 넘어, '단계적 일상회복'에 실패없이 도달하는 유일한 나라가 되어 코로나를 이겨 낸 '진짜 세계 1위 대한민국'이 되겠다는 것에 있음을 나는 읽을 수 있었다."

박수현 청와대 국민소통수석은 17일 페이스북에 문재인 대통령의 부스터샷 접종과 관련한 뒷얘기를 전했다. 문 대통령은 이달 말 해외순방을 앞두고 화이자 코로나19 백신을 부스터샷으로 접종한 바 있다. 1차와 2차는 아스트라제네카 백신을 접종했는데 이번에는 화이자를 접종하면서 교차접종했다.

청와대는 문 대통령의 부스터샷 접종은 백신 안전성을 알리기 위한 목적도 있었다고 설명했다. 문 대통령은 지난 15일 백신 추가 접종 이후에도 바쁜 일정을 소화했다.

박 수석은 "매일 아침 핵심 참모들과 진행하는 티타임 회의도 오늘 아침은 그냥 넘어가거나 오후로 변경되겠거니 했는데 청와대로 돌아오자마자 9시 30분에 곧바로 진행됐다"고 설명했다. 이날 문 대통령은 특성화고 현장실습에 대해 구체적으로 지시했다.

문 대통령은 "노동법을 적용하지는 못한다 하더라도 산업안전에 대한 법규는 준수되도록 잘 살피고 아직도 안전에 미흡한 부분에 대해서는 빠르게 대책을 세워달라"고 말했다.

문 대통령은 참모회의 이후 오전 11시 30분부터 번즈 미국 중앙정보국장의 예방을 받고 예정시간을 넘겨 환담 일정을 소화했다.

박 수석은 "한미동맹 강화와 한반도 평화프로세스의 진전을 위한 희망이 국민께 전해지기를 바라는 간절한 마음이었을 것"이라고 설명했다.

문 대통령은 오찬 이후 내부보고를 받았고 오후 3시부터는 7개 국가의 주한 상주대사들로부터 신임장을 받고 환담했다.

박 수석은 "오후 6시 40분부터는 기시다 일본 수상과의 정상통화에 임했다. 백신접종을 하고도 휴식을 갖기는 커녕, 단 1분의 시간도 허비없이 예정된 모든 일정을 정상적으로 소화한 대통령은 어떤 마음이었을까 궁금했다"고 말했다.

문 대통령은 다수의 일정을 소화한 것과 관련해 "오늘 하루 다수의 일정들을 정상적으로 수행했고, 추가 접종을 해 보니 크게 힘들지 않다. 많이들 접종하시기 바란다"는 뜻을 전했다.

박 수석은 "대통령의 마음은 바로 국민께서 한 분이라도 더 백신을 접종하시기를 염원하는 뜻에서, 빈틈없이 일정을 수행하는 모습을 국민들께 보여드림으로써, 막연한 불안감을 없애드리고 싶었던 것"이라고 설명했다.

박 수석은 세계 최고 수준의 백신접종률을 보이는 것과 관련해 "'대통령의 꿈'은 위대한 국민과 시민의식에 대한 믿음에서 태어난 것이고, 또 그것 때문에 현실이 될 것이라고 굳게 믿고 지지한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr