우리은행, '어게인! 갈아타면 쏟아지는 환승 혜택' 이벤트 실시

타 금융기관 이체 자금으로 비대면 상품 가입시 경품 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 타금융기관에서 이체한 자금으로 비대면 예금 및 펀드를 가입하는 고객을 대상으로‘어게인! 갈아타면 쏟아지는 환승 혜택’ 이벤트를 12월 3일까지 실시한다고 17일 밝혔다.

12월 3일까지 다른 금융기관에서 우리은행으로 예치된 금액을 합산한 기준으로 신세계 모바일 상품권을 증정한다. 예치한 금액별 상품권은 각각 ▲1000만원 이상 예치시 1만원 상품권 ▲5000만원 이상 5만원 ▲1억원 이상 10만원 ▲5억원 이상 20만원 ▲10억원 이상 30만원이다.

또한 오픈뱅킹 등록 고객 중 만기 전후 1개월 이내의 1000만원 초과 다른 은행 예적금 보유고객에게는 특별우대금리 쿠폰이 제공되며, 원예금 가입 시 사용할 수 있다. 자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “지난달 시행했던 ‘갈아타면 쏟아지는 환승혜택’ 이벤트에 참여하지 못한 고객들을 위해 이번 이벤트를 한 번 더 마련했다”며 "앞으로도 비대면 우수고객을 위한 다양한 이벤트와 금융서비스를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

