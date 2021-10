"명품 지갑 팔아요" 수십명에게 사기 친 20대 경찰에 체포

경찰, "피해액 대부분 변제, 반성 중"…불구속 송치 예정

[아시아경제 유병돈 기자] 온라인 상에서 명품 지갑을 판매한다고 속여 수십명으로부터 금품을 챙긴 20대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 금천경찰서는 20대 A씨를 상습 사기 혐의로 입건했다고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 올해 8월부터 사회관계망서비스(SNS) 등에 명품지갑 등을 판다는 글을 올려 22명에게서 약 1100만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨가 수차례 출석 요구에도 불응하자 체포 영장을 신청해 A씨 집 근처에서 잠복 끝에 그를 검거했다.

직업이 없는 A씨는 지난해 8월 상습사기 혐의로 징역 1년을 선고받고 최근 출소한 뒤 다시 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

A씨는 현재까지 피해자 22명 중 21명에 대한 피해 금액을 변제한 것으로 파악됐다.

경찰은 추가 피해자가 있는지 확인한 뒤 A씨를 불구속 송치할 예정이다.

경찰 관계자는 "A씨가 피해자 대다수에게 피해 금액을 변제했고 진심으로 반성하는 점 등을 고려해 불구속 상태로 송치하기로 했다"고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr