넷플릭스, 파업 주도한 흑인 직원 해고…“제작비 등 기밀 유출”

[아시아경제 이준형 기자] 넷플릭스가 회사에 맞서 파업을 주도한 흑인 여성 직원을 해고했다.

영국 가디언지 등 외신은 넷플릭스가 트렌스젠더(성전환자) 혐오 논란을 일으킨 코미디 쇼 '더 클로저'(The Closer)를 두둔한 회사에 맞서 파업을 주도했던 핵심 인물을 해고했다고 16일(현지시간) 보도했다.

넷플릭스 측은 "상업적으로 민감한 회사 기밀을 누설한 직원을 해고했다"고 밝혔다. 넷플릭스 대변인은 "이 직원이 넷플릭스에 실망하고 상처 받은 점은 이해한다"면서 "회사 입장에서는 신뢰와 투명성 높은 문화를 유지하는 게 중요하다"고 했다.

넷플릭스의 이번 해고는 블룸버그통신이 내부 소식통에게 입수한 넷플릭스의 제작비 관련 기밀 정보가 보도된 후 나온 결정이다. 앞서 블룸버그는 15일(현지시간) 인기 방송인 데이브 샤펠의 스탠드업 코미디 '더 클로저'에 제작비 2410만달러(약 286억원)가 투입됐다고 보도했다.

작품의 출연료나 시청자 수 등은 물론 '오징어 게임' 등 일부 프로그램 제작비 정보도 유출됐다. 넷플릭스는 내부 보안을 강화하며 투명성을 강조해왔던 만큼 이번 사건은 이례적이라는 평가다.

미국 매체 더 버지에 따르면 해고 당한 직원은 현재 임신한 흑인 여성이다. 이 직원은 트렌스젠더 혐오 논란에 휩싸인 '더 클로저'와 회사 측 강경 대응에 항의하는 성소수자 직원을 중심으로 파업을 주도해온 것으로 알려졌다. 파업은 오는 20일로 예정돼 있었따.

샤펠은 최근 방영된 '더 클로저' 시리즈에서 자신을 '트랜스젠더를 배제하는 급진적 페미니스트'(Trans-Exclusionary Radical Feminist)라고 밝혀 성전환자 직원 등에게 반발이 일었다. 넷플릭스는 이 같은 논란에도 불구하고 작품 방영을 강행했다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 직원들에 전하는 내부 메시지를 통해 콘텐츠가 사회에 미치는 폐해를 일축하며 샤펠을 두둔했다. 또한 넷플릭스는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '더 클로저'를 비판한 트렌스젠더 직원 3명에게 정직 처분을 내렸다. 이들은 정직 후 회사에 복귀했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr