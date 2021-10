한일 정상 첫 통화 했지만…'평행선'은 여전

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 기시다 후미오 일본 신임 총리와 첫 통화를 했지만 역사 문제에 대한 양국간 입장차는 여전했다.

문 대통령은 지난 15일 오후 이뤄진 기시다 총리와의 통화에서 강제징용 문제와 관련해 "1965년 한일 청구권협정의 적용 범위에 대한 법적 해석에 차이가 있는 것이 문제"라며 "양국 간 외교적 해법을 모색하는 것이 바람직하다"고 밝혔다.

일본은 강제징용 문제가 한일 청구권협정을 통해 해결됐다고 보고 있지만 한국 법원은 이 협정이 개인청구권을 소멸시킨 것은 아니라는 판결을 내린 바 있다. 문 대통령은 우리 측의 입장을 명확하게 밝히면서도 외교적으로 해결법을 찾아보자고 손을 내민 것으로 보인다.

또 문 대통령은 위안부 문제에 대해서는 "피해자 분들이 납득하면서도 외교 관계에 지장을 초래하지 않는 해결책을 모색하는 것이 무엇보다 중요하다는 생각"이라며 "생존해 있는 피해자 할머니가 열세 분이므로 양국이 해결할 수 있는 시간이 많지 않다"고 밝혔다.

하지만 기시다 총리는 이날 문 대통령과 통화를 마친 후 총리관저에서 기자들과 만나 일제 강점기 징용 및 일본군 위안부 문제 소송에 관해 한국 측의 적절한 대응을 요구했다고 밝히는 등 기존 입장에서 한 발짝도 물러나지 않았다.

일본 언론들 역시 이날 통화에서 양국 정상이 입장차를 좁히지 못했다고 보도했다. 요미우리신문은 이날 통화가 "평행선으로 끝났다"고 보도했고, 니혼게이자이신문 역시 한일 정상의 통화 소식을 '징용공 문제 놓고 일한(한일) 정상 평행선'이라는 제목의 기사로 전했다.



문 대통령과 기시다 총리의 통화는 기시다 총리의 취임 12일째 되는 날에 이뤄졌다. 전임 스가 총리(9일)보다 사흘 늦었다. 또 스가 총리가 미국과 캐나다에 이어 한국과 통화한 것과 달리, 기시다 총리는 미국, 호주, 인도 등 쿼드(Quad) 동맹국 및 영국, 중국, 러시아 정상과 먼저 통화했다. 일본 언론들은 이를 두고 한국이 1순위가 아닌 2순위 그룹으로 밀린 것으로 해석하기도 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr