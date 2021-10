[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교 여성연구소는 오는 21일 광주여성민우회와 공동으로 팬더믹 이후 지역사회의 돌봄 패러다임 전환을 상상하는 포럼을 가진다고 15일 밝혔다.

이번 공동포럼은 ZOOM을 이용해 진행되며 돌봄의 구조적인 불평등과 코로나19 팬데믹을 마주하며 드러난 한계에 대해 지역의 돌봄 당사자의 목소리를 듣는다.

또 거리두기가 불가능한 돌봄 노동의 특성, 가족과 학교 밖의 청(소)년의 삶을 통해 돌봄의 문제를 재조명한다.

토론에는 김지영 전남대 학술연구교수(여성연구소), 추주희 HK연구교수(인문학연구원), 최민서 광주여성민우회 활동가의 발표와 김보명 부산대 교수(사회학과), 류형림 한국여성민우회 활동가 등이 참여해 지역사회에서 탈가족화·탈개인화·탈젠더화 등 돌봄의 정의로운 전환에 대한 담론의 장을 확산할 것으로 기대된다.

