[아시아경제 박지환 기자] 종근당홀딩스 종근당홀딩스 001630 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 1,100 등락률 +1.32% 거래량 4,611 전일가 83,400 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” 코스피 수익률 하위 10개 종목 중 6개가 제약·바이오株[클릭 e종목]"종근당홀딩스, 3분기 추석 효과로 이익 개선 전망" close 는 15일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 NH투자증권과 50억원 규모의 자기주식 취득 신탁 계약을 체결했다고 공시했다.

