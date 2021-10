[아시아경제 장효원 기자] 클린룸 제어시스템 전문기업 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 100 등락률 +5.52% 거래량 10,140,361 전일가 1,810 2021.10.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 시스웍, 에어블로워 BLDC 모터 탑재 수소연료전지 인증 준비"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"시스웍, 대전시에 코로나19 항원 진단 키트 3만개 기부 close 이 글로벌 수소연료전지 업체에 부품 공급을 진행하고 있다는 소식에 강세다.

15일 오후 2시49분 현재 시스웍은 전일 대비 4.7% 상승한 1895원에 거래되고 있다.

이날 한 매체에 따르면 시스웍은 에어블로워 BLDC(Brush Less Direct Current) 모터를 6개 이상의 기업들에 공급하기 위해 준비 중이다. 공급을 추진 중인 기업에는 세계 최대 석유 생산회사가 주주로 참여하고 있는 수소연료전지 기업도 포함돼 있는 것으로 알려졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr