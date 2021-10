美 국무부 차관보, 주미 대만 대표와 회동 "양자 관계 강화"

[아시아경제 조유진 기자] 중국통으로 알려진 대니얼 크리튼브링크 미국 국무부 동아시아·태평양 차관보가 주미 대만 대표와 만나 미국과 대만의 관계 강화를 약속했다.

15일(현지시간) 주요 외신에 따르면 크리튼브링크 차관보는 지난 12일 워싱턴DC에서 샤오메이친 주미 타이베이경제문화대표처 대표와 만났다.

크리튼브링크 차관보는 이튿날 자신의 트위터에 "대만에 대한 미국의 약속은 여전히 굳건하다"면서 "한층 더 강화된 양자 관계를 기대한다"고 썼다.

앞서 크리튼브링크 차관보는 각 분야에서 대만과 한층 더 나아간 튼튼한 관계를 심화할 책임이 있다며 "대만이 침략, 소요, 협박에 직면한 상황이 늘어나고 있는 것에 대해 예의주시하고 있으며, 나는 계속해서 대만관계법을 확립하겠다는 결심을 표명할 것"이라고 밝힌 바 있다.

대만 언론은 샤오메이친 주미 대표가 지난해 7월과 올해 2월에 미 국무부를 방문해 데이비드 스틸웰 당시 국무부 동아태 차관보와 성김 국무부 동아태 차관보 대행을 만났다고 전했다.

미중 신냉전 속에서 미국이 대만을 위한 지원 의지와 관계 밀착을 과시한 것이다.

크리튼브링크 차관보는 버락 오바마 행정부 시절 백악관 국가안보회의(NSC) 아시아 담당 선임보좌관을 거쳐 국무부 북한담당 선임고문을 지냈다.

중국에에 능통한 그는 주중 미국 대사관에서 공사참사관과 차석대사를 지내는 등 중국 등 아시아 지역에서 외교 경험이 풍부하다.

이런 가운데 추궈정(邱國正) 대만 국방부장(장관)은 전날 입법원(국회) 외교국방위원회에서 '군대의 출동은 명분이 있어야 한다'면서 중화민국은 절대 '전쟁을 시작하지 않을 것'이라고 밝혔다.

하지만 중국이 군사적 행동에 나서면 "우리의 전투기는 작동하지 않는 플라스틱 전투기가 아니다"라며 중국군의 위협에 대응할 것임을 내비쳤다.

한편, 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회 추타이싼 주임(장관급)은 전날 대만 상장 회사협회 강연에서 지난 1∼4일 중국 군용기 총 149대가 대만 방공식별구역(ADIZ)에서 무력 시위를 한 것은 이미 '준 전쟁' 상태에 도달한 것이라고 비판했다.

