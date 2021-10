김수복씨 별세, 신해욱·해용(전 DB손해보험 홍보상무)·미원·영미 모친상, 양건(전 한국씰마스타 이사) 빙모상. 15일 오전 7시50분. 이대서울병원 7호실. 발인 17일 오전 10시.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr