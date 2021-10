[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파구 방이동 둔촌사거리에서 3중 추돌 사고가 발생해 3명이 다치고 1명이 숨졌다.

15일 경찰 등에 따르면 사고는 이날 오전 5시 24분께 정지신호에서 대기하던 1t 화물트럭을 또 다른 1t 화물트럭이 들이받아 발생했다.

이 사고로 신호 대기하던 승용차 운전자와 1t 화물트럭에 타고 있던 2명 등 3명이 가벼운 상처를 입었고, 사고를 낸 1t 트럭 운전자는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 자세한 사고 원인을 조사하고 있다.

