[아시아경제 최대열 기자] 한화에너지는 이사회에 ESG(환경·사회·지배구조)위원회를 설치했다고 15일 밝혔다. 회사의 ESG 경영과 관련한 최고 심의기구로 기본 정책·전략을 짜고 목표를 심의한다. 분기마다 회의를 열고 사업·투자가 ESG 원칙에 맞는지 따져보기로 했다. 전일 열린 첫 회의에서는 최근 회사의 경영활동, 투자전략 등을 보고했다. ESG위원회는 독립성을 위해 사외이사로만 꾸렸다. 김경수 법무법인 율촌 변호사(사진), 공정거래전문가인 이황 고려대 법학전문대학원 교수가 선임됐다. 비상장사임에도 ESG위원회를 갖춘 건 에너지기업 특성상 글로벌 수준의 ESG 전략을 마련할 필요가 있다는 판단에서다.

