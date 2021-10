김기문 중기중앙회장, 여야 대표에 中企 현안 전달…"적극 해결을"

[아시아경제 김보경 기자] 김기문 중소기업중앙회 회장은 15일 서울 여의도 국회 본관에 있는 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표를 방문해 중소기업 현안들을 전달했다.

이번 여야 대표 방문에는 권혁홍 중기중앙회 수석부회장을 비롯해 배조웅·심승일·한병준 부회장, 서승원 상근부회장과 추문갑 경제정책본부장이 함께 했다.

업계에서는 대·중소기업 양극화 실태보고와 함께 △획일적 주 52시간제 개선 △최저임금 제도 개선 △납품단가 제값받기 △공공조달제도 개선 △온라인 플랫폼 거래 공정화 △중소기업 제품 판로확대 지원 △중소기업 전용 신용평가체계 구축 등 10대 현안과제를 건의했다.

김 회장은 "코로나19 장기화로 대·중소기업 간 양극화는 더욱 심화되고 주 52시간제 시행, 최저임금 인상 등으로 중소기업과 소상공인들은 더 이상 버티기 힘들다"며 "여야 대표가 관심을 가지고 양극화 해소와 현안들을 적극 해결해줄 것을 요청했다"고 밝혔다.

