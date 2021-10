집콕 생활 길어지자…롯데하이마트, 무선 건타입 청소기 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 사태로 집에 머무는 시간이 길어지면서 무선 건타입 청소기를 찾는 소비자들이 늘고 있는 것으로 나타났다.

15일 롯데하이마트에 따르면 전체 청소기 매출에서 무선 건타입 청소기 매출이 차지하는 비중은 2019년 65%에서 2020년 70%로 늘었다. 올해 1월부터 이달 12일까지는 75%를 차지했다.

롯데하이마트는 무선 청소기 인기 트렌드에 맞춰 일렉트로룩스 ‘얼티메이트홈 900’ 건타입 청소기를 선보였다. 물걸레 키트가 포함된 모델을 구매하면 선착순 100명을 대상으로 일렉트로룩스 ‘퓨어 A9’ 공기청정기'를 증정한다.

롯데하이마트 관계자는 “집콕 생활이 길어지며 청결한 실내 환경을 유지하는데 도움을 주는 대표적 위생 가전인 무선 청소기를 찾는 소비자가 늘었다”며 “앞으로도 건강 관리에 도움이 될 수 있는 다양한 위생 가전을 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.

