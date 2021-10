3분기 증권결제대금 일평균 28.4조, 전분기대비 7.0%↓

[아시아경제 이선애 기자] 3분기 일 평균 주식 결제 대금이 1조8900억원을 기록한 것으로 나타났다. 전 분기(1조8600억원)에 비해 1.6% 증가한 규모다. 반면 채권 결제 대금은 전 분기보다 7.6% 줄어 26조5000억원에 그쳤다.

15일 한국예탁결제원에 따르면 3분기 일 평균 증권 결제 대금 총합은 28조4000억원을 기록해 전 분기(30조6000억원)보다 7% 줄었다. 주식 결제 대금은 소폭 증가했지만 채권 결제가 감소하며 전체 증권 결제액도 줄었다.

주식 결제 대금은 특히 장외 시장에서 뚜렷한 증가세를 나타냈다. 장외 시장에서 기관 투자자들의 일 평균 주식 결제 대금은 1조300억원을 기록해, 전 분기보다 4.7% 증가했다.

채권의 경우 장내·외 시장에서 모두 결제대금이 크게 줄었다. 장내 채권시장 일 평균 결제 대금은 2조6400억원으로 전 분기보다 5.5% 줄었다. 장외 채권시장의 일 평균 기관 투자자 결제 대금은 23조9000억원을 기록했다. 이는 전 분기보다 7.8% 줄어든 금액이다.

전체 장외 채권 결제 대금은 감소했지만, 양도성예금증서(CD)와 기업어음(CP), 단기사채 결제는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 장외 CD·CP 일 평균 결제 대금은 8조원으로, 전 분기보다 8.6% 증가했다. 단기사채의 일 평균 결제액은 전 분기보다 1.3% 증가한 5조5000억원을 기록했다.

