티몬, 이순재 출연 '리어왕' 30% 할인 판매…"오늘 라이브 방송"

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 연극 '리어왕' 단독 좌석을 30% 할인가에 판매한다. 또한 오늘(15일) 오후 3시, 티비온에서 배우 이순재가 출연하는 방송을 진행하며 질의응답 시간을 가질 예정이다.

티몬은 15일 연극 ‘리어왕’의 단독 좌석 티켓을 30% 할인된 6만3000원 특가에 판매한다고 밝혔다. 다음달 13일 오후 1시 공연으로, 1층 R석 티켓은 티몬에서만 예매할 수 있다.

리어왕 역에 이순재를 비롯해 리어왕의 첫째 딸 고너릴 역은 소유진, 둘째 딸 리건 역은 서송희, 셋째 딸 코딜리아 역은 이연희가 연기한다.

15일 오후 3시에는 티몬 자체 라이브커머스 플랫폼 티비온(TVON)에 배우 이순재가 출연한다. 작품에 대한 소개는 물론 티몬 고객들로부터 받은 질문을 배우가 직접 답변을 해주는 특별한 시간도 가질 예정이다. 방송 당일에 티켓을 구매하는 고객은 추가 15% 할인쿠폰을 적용할 수 있는 혜택을 누릴 수 있다.

티몬은 뮤지컬 '지킬앤하이드' 티몬스테이지 티켓도 특가에 선보이고 있다. 티몬스테이지란 티몬에서만 독점 판매하는 공연 회차로, 주연 배우들의 무대인사, 특별 제작 사은품 등 티몬 고객만을 위한 차별화된 혜택을 제공하고 있다.

뮤지컬 '빌리엘리어트' 티몬스테이지도 특별 할인가로 만나볼 수 있다. 티몬에서만 예매 가능한 다음달 14일 오후 2시 공연은 A석 기준 3만6000원 특가에 구매할 수 있다. 10월 구매하는 고객을 위한 전용 할인쿠폰이 지급돼 10만원 이상 결제 시 1만원, 5만원 이상 결제 시 5000원 할인을 받을 수 있다.

