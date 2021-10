경기소방, 업무공유 게시판 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 기존 인트라넷 자유 게시판과 다른 성격의 업무 공유 게시판을 운영해 호평받고 있다.

경기소방본부는 신규 임용 또는 보직 변경자가 쉽고 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 지원하는 업무공유 게시판인 '새내기 도움터(소방지식IN)'를 구축해 이달 1일부터 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.

'새내기 도움터(소방지식IN)'는 업무 중 궁금한 사항이 게시판에 올라오면 관련 분야 경험자들이 답변하는 형태의 집단지성 소통공간이다.

경기소방본부 직원이라면 누구나 경기도 행정포털 메인화면에 설치된 게시판을 클릭하고 입장해 익명과 실명을 통해 자율적으로 질의와 답변이 가능하다.

일선 직원들의 이해도를 높이기 위해 부서별로 메뉴를 구성하고, 이미지와 동영상을 첨부해 글쓰기가 가능하다. 이모티콘(표정)으로 해당 글을 평가하는 기능도 첨부했다.

특히 신속하고 정확한 답변 작성자 중 매월 '이달의 지식인' 2명을 선정해 소정의 상품을 준다.

경기소방본부는 정확한 정보제공을 위해 지속적으로 모니터링을 실시할 계획이다.

새내기 도움터 구축은 디지털 환경에 익숙한 이른바 'MZ세대' 임용으로 업무공유 방식의 변화가 필요하다는 공감대가 형성되면서 경기소방본부가 자체 제작했다.

경기소방본부 관계자는 "기존 인트라넷에 운영되던 자유 게시판과는 다른 성격의 업무공유 게시판으로 신규직원과 업무에 익숙치 않은 직원들에게 큰 도움이 될 것"이라며 "온라인 지식나눔을 통한 효과적인 상호작용과 이를 통해 적극행정 분위기 확산으로 이어지는 등 긍정적인 효과도 나타나고 있다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr