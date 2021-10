김만배 영장 기각… 檢 녹취록 신빙성 검증 부족했다(종합)

[아시아경제 조성필 기자] 화천대유자산관리(화천대유) 대주주인 김만배씨의 구속영장이 14일 기각됐다. 대장동 개발 특혜·로비 의혹 사건의 핵심 피의자에 대한 영장이 기각되면서 검찰 수사는 차질이 불가피할 전망이다.

문성관 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 오후 11시20분께 김씨에 대한 영장을 기각했다. 문 부장판사는 "피의자의 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면 구속 필요성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 이후 서울구치소에서 대기 중이던 김씨는 즉각 석방 절차를 밟게 됐다.

앞서 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 차장검사)은 지난 12일 김씨에 대한 구속영장을 청구했다. 영장에 적시한 죄목은 뇌물 공여와 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 횡령 등이다. 수사팀은 김씨가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장(수감 중)에게 2015년 대장동 개발 이익의 25%(약 700억원)을 주기로 약속하고 사업자 선정 과정에서 특혜를 받았다고 보고 뇌물 공여 혐의를 적용했다. 전 청와대 민석수석이던 곽상도 의원 아들 병채씨에게 퇴직금 명목으로 지급한 50억원에 대해서도 뇌물로 판단했다. 유 전 본부장과 공모해 대장동 개발 초과 이익이 화천대유 측에 돌아가도록 주주협약 등을 해 성남도시개발공사에 1100억원대 손해를 끼친 혐의도 영장에 포함했다. 또 김씨가 화천대유에서 빌려간 473억원 중 용처가 확인되지 않은 55억원에 대해선 횡령 혐의로 적시했다.

검찰은 이날 영장실질심사에서 유 전 본부장이 이미 배임과 김씨에게 뇌물 5억원을 받은 혐의 등으로 구속된 만큼 관계인 김씨 혐의도 충분히 소명된다는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 증거와 관련자 진술이 충분한 데도 김씨 측이 혐의를 부인하는 점을 내세워 구속 필요성을 강조하기도 한 것으로 전해졌다. 검찰은 이에 따른 근거로 핵심 물증인 정영학 회계사의 녹취 파일을 재생하려고 했으나 변호인의 이의 제기로 준비한 프레젠테이션 자료를 토대로 녹취록 요지를 설명하는 것으로 대신했다고 한다.

반면 김씨 측은 검찰이 녹취록만을 근거로, 그것도 녹음을 들려주지 않은 상황에서 영장을 청구해 피의자의 방어권을 침해했다는 주장으로 맞선 것으로 전해졌다. 혐의 별로는 배임에 대해서 금액 산정 기준도 모호한 상황에서 성급하게 배임으로 단정했다며 다른 유사 사례들과 비교해 혐의가 성립되지 않는다고 항변했다고 한다. 뇌물 혐의에 대해서는 유 전 본부장에게 700억원을 주기로 약속한 적도 없고 곽 의원 아들에게 준 퇴직금도 내부 절차를 따라 혐의가 성립되지 않는다고 주장한 것으로 알려졌다.

문 부장판사는 김씨 측 손을 들어줬다. 수사팀의 구속 근거로 든 녹취록의 신빙성이 부족하고 유 전 본부장과 초과 이익 환수 조항 삭제에 대한 공모를 했는지 증명해야 하는데 아직 충분히 소명되지 않았다는 것이다. 법원이 영장을 기각함에 따라 김씨 신병을 확보해 '윗선' 수사를 이어가려던 수사팀 계획은 제동이 걸리는 동시에 수사에 차질이 불가피해졌다. 수사팀은 보강 수사를 통해 영장을 재청구하거나 불구속 기소를 한 후 재판 과정에서 혐의 입증에 나서는 방안 중 하나를 택할 것으로 보인다.

