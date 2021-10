네이버 이해진·카카오 김범수, 또다시 국정감사 소환

[아시아경제 강나훔 기자] 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)와 김범수 카카오 이사회 의장이 다시 한번 국회 국정감사장에 소환된다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 14일 전체회의에서 이 GIO와 김 의장을 오는 21일 열리는 방송통신위원회 종합감사 증인으로 채택했다.

이 GIO와 김 의장은 박성중 국민의힘 의원이 포털 인공지능(AI) 알고리즘 검증과 중소 콘텐츠 업체 상생 이슈로 증인으로 신청했다.

두 인사에 대한 여야의 증인 채택 합의는 박 의원이 윤영찬 더불어민주당 의원을 향한 의혹제기에 대해 사과하면서 급물살을 탔다. 앞서 박 의원은 윤 의원을 향해 "민주당은 네이버 카카오에 구린 게 있어 증인으로 못부르나"라고 언급한 바 있다.

박 의원은 안건 의결에 앞서 윤영찬 더불어민주당 의원에게 사과의 뜻을 전했고, 윤 의원을 비롯한 민주당도 이를 수용했다.

이날 이 GIO와 김 의장 외에도 박대준 쿠팡 대표, 윤구 애플코리아 대표, 이재환 원스토어 대표, 성재호 방송기자연합회장이 증인으로 채택됐다.

박대준 대표는 양정숙 무소속 의원이 플랫폼 독점과 이동통신 관련 골목 상권 장악 문제로 신청했으며, 윤구 대표는 변재일 민주당이 인앱결제 강제 방지 및 공정위 동의 의결 사항 이행 미흡의 건으로 신청했다.

이재환 대표는 과도한 미성년자 유료결제 방치로 조승래 민주당 의원이, 성재호 회장은 팩트체크 사업의 정치적 중립성 및 효과성과 관련해 김영식 국민의힘 의원이 각각 신청했다.

