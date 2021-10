광주 남구의회, 제280회 임시회 개회…조례안 등 23건 심의

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회(의장 박희율)가 14~19일 총 6일간의 의사일정으로 제280회 임시회를 열고 공식 의정활동에 들어간다.

이번 회기에서는 상임위원회별로 조례안 9건 및 민간위탁 동의안 등 총 23건을 처리할 예정이다.

기획총무위원회(위원장 오영순)는 ▲남구 사무위임 조례 일부개정조례안 ▲광주 남구 재난현장 통합자원봉사지원단 구성과 운영에 관한 조례안 등 4건 ▲남구 다목적체육관 민간위탁 동의안 ▲광주 남구 청소년수련관 사무 민간위탁 동의안 등 10건을 심사한다.

사회건설위원회(위원장 김광수)에선 ▲남구 은둔형 외톨이 재활촉진 조례안(천신애 의원) ▲남구 장애인대상 범죄 예방 및 피해자 지원 조례안(하주아 의원) ▲남구 복지용구 공유센터 설치 및 운영 조례안(남호현 의원) ▲남구 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 등 5건 ▲남구 국공립어린이집 운영의 민간위탁 동의안 등 3건을 심사할 예정이다.

임시회는 오는 19일 제2차 본회의에서 안건을 심의·의결하고 폐회한다.

박희율 의장은 “32년 만에 지방자치법이 전부 개정되어 지방 자치제도에 많은 변화가 예상 되어있다”며 “의회와 집행부는 지방자치가 더욱 굳건히 뿌리 내릴 수 있도록 서로 협력하고 주민과 소통하여 민생현안을 해결하면서 구민이 주인이 되는 지역사회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr