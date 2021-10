완주군서 ‘제1회 한국난전’ 열려

한국난예술대회 조직위, 15~17일 완주군 누에아트홀서 ‘2021 한국난전(K-Orchid Festival)’ 개최

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 우리 전통의 난(蘭) 문화를 되살리고, 그 저변을 확대하기 위한 특별한 난 전시회가 완주군 누에아트홀에서 열린다.

한국난예술대회 조직위원회(위원장 겸 대회장 김진성)은 이달 15일부터 17일까지 완주군 누에아트홀에서 ‘2021 한국난전(K-Orchid Festival)’을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 대회는 전국에서 약 800여 분의 난이 모여 예술성을 다투는 등 진검승부를 겨루게 된다.

무엇보다 출품 기준에 일본식 난분의 출품제한과 전시장에 다다미를 배제하는 등 왜색문화가 아닌 우리 전통의 난(蘭) 문화를 되살리고, 그 저변을 확대하기 위해 처음으로 새로운 기준을 마련했다.

또한 코로나19의 장기화 여파로 개막식과 폐막식을 생략한 채 마지막 날에 간단한 시상식만 열리게 된다.

조직위는 17일 오후 시상식을 갖고 종합성적 1~3위자에게 ‘K-Orchid 본상’을, 품종별 1~3위자에게는 K-Orchid 부문상을 수상하고, 석부작, 목부작, 분경 작품 중에서 1~3위에게 K-Orchid 심사위원장상을 각각 수상할 예정이다.

한편 이번 행사는 완주군과 함께 K·O·C(Korea Orchid Conference)와 W·O·C(Wanju gun Orchid Conference)가 후원하며, 등산복과 같이 어울리지 않는 복장을 할 경우 전시장 출입이 제한된다.

