대신증권, 연말 증시전망 온라인 세미나 진행

글로벌 금융시장 변동성 확대 대응전략 소개…질의응답 통해 궁금증도 해소

세미나 참여 사전신청 선착순 500명 대상…19일 오후 4시부터

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이 연말 투자전략을 제안하는 온라인 세미나를 진행한다.

대신증권은 14일 크레온 고객 500명과 함께 글로벌 변동성 확대 대응전략을 다루는 ‘연말 증시전망 온라인 세미나’를 오는 19일 오후 4시부터 줌(Zoom)을 통해 진행한다고 밝혔다.

연말 증시전망 온라인 세미나는 비대면 주식거래 고객에게도 참여형 투자 콘텐츠를 제공하기 위해 마련됐다. 이번 세미나는 이경민 대신증권 리서치센터 투자전략팀장이 비대면 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 진행한다.

이 팀장은 인플레이션 압박과 원자재 가격 급등, 조기 테이퍼링 우려 등으로 인한 글로벌 금융시장 변동성 확대를 심층 진단하고 대응전략을 소개할 예정이다. 강연이 끝난 뒤에는 질의응답을 통해 고객들의 궁금증을 해소하는 시간을 갖는다.

이 세미나는 19일 오후 4시부터 진행한다. 세미나에 참여하려면 대신증권 및 크레온 온라인 거래매체(HTS, MTS) 또는 홈페이지에서 사전신청을 하면 된다. 자세한 사항은 고객감동센터로 문의하면 된다.

정경엽 프라임고객서비스부장은 “비대면 직접투자에 대한 선호가 커지면서 온라인 투자 컨텐츠에 대한 수요도 커지는 추세“라며 “이번 세미나가 대신증권 비대면 고객들의 투자활동에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr