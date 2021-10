완주군, 지역농산물 활용한 치유 베이커리 개발

케이크, 파이, 호밀빵 등 10종으로 구성

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 완주신활력플러스 W푸드테라피사업의 일환으로 추진하는 ‘지역농산물을 활용한 베이커리 개발 용역’을 통해 베이커리 상품 10종을 개발했다고 14일 밝혔다.

이번에 생산되는 상품은 당근, 단호박 등을 채소를 활용한 케이크 4종, 블랙베리, 멜론 등 제철 과일을 이용한 파이류 3종, 기타 우리밀을 이용한 호밀빵 등 총 10종이다.

완주군은 개발품에 대한 기능성 검증을 전문 기관에 의뢰해 11월까지 치유 상품 개발을 완료할 계획이다.

한편 개발된 제품들은 W푸드테라피센터를 통해서 소비자들에게 선보일 예정이다.

W푸드테라피센터는 지역에서 생산되는 다양한 치유 식품들을 전시·판매·체험할 수 있는 공간으로, 전북혁신도시에 올해 말 준공을 앞두고 있다.

