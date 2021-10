목포해경, 섬마을 찾아가는 이동 민원실 운영

수산 분야 법률상담과 어선 기관설비 점검, 코로나19 방역물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 14일 오전 적극 행정의 목적으로 이동 민원 봉사실을 운영해 목포시 율도를 방문해 다양한 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

해경은 이날 코로나19 방역 지침을 준수한 가운데 경찰관과 의무경찰 등 총 14명이 목포시 율도를 직접 찾아 해상(수산) 법률상담, 홀몸노인 기사 지원, 어선 기관설비 점검, 선착장 및 항·포구 정화 활동, 코로나19 방역물품 전달 등을 실시하며 지역주민들과 교감하는 시간을 가졌다.

‘찾아가는 이동 민원실’은 행정 서비스를 받기 위해 장거리를 이동해야 하는 도서 지역 주민들의 불편을 해소하기 위해 운영되고 있으며, 지역 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이날 이동 민원실을 찾은 지역 주민들은 “직접 여기까지 찾아와 고충 상담, 다양한 봉사활동과 함께 해양 환경정화까지 신경 써줘 코로나19로 지쳐있던 어촌계에 큰 힘이 됐다”고 감사 인사를 전했다.

목포해경 관계자는 “섬마을 이동 민원실 운영을 통해 도서 지역 주민들과 소통하며 고충을 조금이나마 해소해 드릴 수 있었다”며 “앞으로도 찾아가는 봉사활동으로 신뢰받는 해양경찰이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

