한수원, 캐나다 원자력연구기관과 사용후핵연료 기술 협력

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력은 14일 캐나다원자력연구기관(CNL)과 '사용후핵연료 건식저장 및 원전해체 기술 확보를 위한 기술협력 업무협약(MOU)'을 체결했다.

CNL은 사용후핵연료 중간저장기술과 원전해체 경험이 풍부한 캐나다 원자력연구기관이다. 양측은 이번 MOU를 통해 ▲사용후핵연료 건식 및 습식 저장기술 교류 ▲원전해체 경험 및 정보 교환 ▲원전사후관리분야 인력양성 ▲연구개발(R&D) 분야 기술교류 등 원전사후관리분야 전반에 걸쳐 협력체계를 구축할 방침이다.

두 기관의 협력으로 한수원은 관련 분야 역량 강화는 물론, 정부 과제로 추진중인 '사용후핵연료 장기저장 실증시험 기술' 개발 등 다양한 분야로 협력범위가 확대될 것으로 기대하고 있다.

이번 MOU는 한수원 최초로 3차원 가상세계인 메타버스 공간에서 진행됐다. 한수원은 메타버스 공간에 경주 본사 전경과 회의장을 구축하고 두 기관 대표와 참석자의 아바타를 생성해 MOU를 체결했다.

정재훈 한수원 사장은 "CNL과의 기술협력으로 사용후핵연료, 원전해체 분야 경쟁력이 높아질 것으로 기대된다"며 "한수원이 미래 글로벌 해체시장을 주도하는 종합 에너지기업으로 성장하도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

