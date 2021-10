‘당진 해나루 황토고구마 축제’ 온라인 개막…20~30% 할인 행사

[아시아경제(당진) 정일웅 기자] 당진 해나루 황토고구마 축제가 온라인에서 열린다. 축제에선 황토 고구마를 시중가보다 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

축제는 당진 해나루 황토고구마 축제 추진위원회 주최, 충남 당진시 후원으로 15일~22일 열린다.

올해로 4회째를 맞은 이 축제는 고대농협 황토고구마 공동선별장을 활용해 고구마 브랜드의 고품질화를 통한 농가 소득증대를 꾀하고 6차 산업화를 통한 각종 고구마 요리 및 가공품을 개발해 보급하는 데 목적을 두고 열린다.

15일 공개되는 온라인 홈페이지(당진 해나루 황토고구마 축제)에선 당진 황토고구마 마을 소개와 쇼핑몰, 황토고구마TV 홍보영상, 황토고구마 요리 레시피 등을 시청할 수 있다.

특히 축제 기간 홈페이지 내 쇼핑몰에선 당진 황토고구마를 한정된 수량 내에서 정상가보다 20% 저렴한 가격으로 구입할 수 있다. 여기에 네이버 쇼핑 라이브에서 팔도밥상을 검색해 접속, 라이브판매를 통해 구입할 때는 10%를 추가 할인 받게 된다.

황토고구마는 당진시 농업기술센터의 도움으로 재배되는 지역 대표 먹을거리로 손꼽힌다. 무엇보다 바이러스 무병 모종을 매년 지역농가에 보급해 품질이 뛰어나고 서해안의 풍부한 일조량과 바닷바람 그리고 건강한 황토에서 재배돼 일반 고구마보다 맛이 좋은 것으롤 알려졌다.

고대 황토고구마 공동 출하회는 지난해에 이어 올해도 고품질 농산물의 상징인 농산물우수관리제도(GAP) 인증을 획득했다.

당진 해나루 황토고구마 축제 최수재 추진위원장은 “당진 황토고구마는 고대 농협 황토고구마 공동선별장에서 선별한 고품질 고구마로 전국 최고의 맛과 품질로 소비자의 입맛을 사로잡을 것으로 기대한다”며 “온라인으로 진행될 올해 축제에 많은 분들이 함께 해 주시길 바란다”고 말했다.

