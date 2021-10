[아시아경제 이민지 기자] 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 11,150 전일대비 300 등락률 +2.76% 거래량 256,530 전일가 10,850 2021.10.14 13:56 장중(20분지연) 관련기사 [유망업종·종목②]위드코로나 소비주…브랜드엑스코퍼레이션, 감성코퍼레이션, 호전실업, 씨앤씨인터내셔널[클릭 e종목]쇼핑앱 회원 123% 증가…"브랜드엑스코퍼레이션 매수의견" 브랜드엑스코퍼레이션, 2Q 영업익 30억…전년比 10%↓ close 은 분기배당으로 1주당 60원의 현금배당을 결정했다고 14일 공시했다. 시가배당율은 0.6%로 배당금총액은 17억6212만원이다.

