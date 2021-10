[2021국감]소상공인 희망회복자금 지원, 업종별 불균형 ‘심각’

버팀목 플러스 대비 건설업·부동산업 등 90% 이상 감소

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 여파로 인한 소상공인 경영난을 지원하는 희망회복자금의 업종별 지원 불균형이 심각한 것으로 나타났다.

14일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 엄태영 국민의힘 의원이 중소벤처기업부로부터 받은 '버팀목자금 플러스(4차), 희망회복자금(5차) 업종별 지원 현황' 자료에 따르면 특정업종은 희망회복자금을 통한 지원 건수가 대폭 감소한 것으로 확인됐다.

업종별로 보면 희망회복자금에서 ▲건설업 98.5% ▲부동산업 95.5% ▲정보통신업 92% ▲농업, 임업 및 어업 85.7% ▲제조업 74% ▲전문, 과학및 기술 서비스업 68.4% ▲도매 및 소매업 55.1% ▲운수 및 창고업 54.1% 등 다수의 업종이 버팀목자금 플러스 대비 큰폭으로 감소했다.

특히 버팀목자금 플러스에서 가장 많은 지원을 받은 도매 및 소매업종은 74만9221개소에서 33만6164개소로 약 41만개소가 감소한 것으로 집계됐다.

엄 의원은 "희망회복자금 지원이 특정업종에서 과도하게 감소한 것은 희망회복자금의 경영위기업종 선정이 소상공인의 현실을 제대로 반영하지 못한 결과"라며 "향후 손실보상제도 제외 사각지대 업종에 대한 지원책 마련 시 희망회복자금의 업종간 불균형의 원인도 함께 논의돼야 할 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr