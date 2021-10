[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 사태로 2년 연속 취소됐던 아시아안보회의(샹그릴라 대화)가 내년 6월 싱가포르에서 개최된다.

14일 싱가포르 일간 스트레이트타임즈에 따르면 샹그릴라 대화 주최측인 영국 국제전략문제연구소(IISS) 아시아 본부의 제임스 크랩트리는 전날 "아시아 안보 문제에 대한 관심이 증가하고 있다"며 이같이 밝혔다.

행사일은 내년 6월 10일부터 12일까지다.

샹그릴라 대화는 아시아태평양 지역 주요 국가의 안보 사령탑들이 총출동하는 행사로, IISS 주관으로 지난 2002년부터 매해 싱가포르에서 개최됐었다.

하지만 코로나19 사태로 지난해부터 2년 연속 열리지 않았다. 올해의 경우 지난 6월 4~5일 열릴 예정이었지만 전 세계에서 코로나19 상황이 다시 악화하자 행사를 보름 가량 앞두고 취소됐다.

