루헨스, 맞춤형 세정 ‘퍼펙트 클린 비데’ 2종 출시

원터치 필터 적용으로 자가관리 편의성 증대

[아시아경제 김희윤 기자] 원봉의 라이프케어 브랜드 루헨스는 다양한 맞춤 케어에 중점을 맞춘 '퍼펙트 클린 비데' 2종을 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 신제품은 맞춤형 세정 기술을 더했다. 미세한 공기방울이 이물질에 흡착되는 마이크로 버블 세정, 어린이 좌욕, 무브 기능 등 다양한 기능을 탑재했다.

아울러 위생적인 사용을 위한 노즐 케어 기능도 향상됐다. 스테인리스 노즐을 적용하고 트위스터 노즐 클린 시스템을 탑재했다. 40도의 온수 온도를 일정하게 유지시켜주는 연속 온수 시스템, 대기전력 저감 우수 제품 인증 및 2가지 절전 모드, 저온 화상 방지 기능, 인체 감시 센서 기능, 편리한 자가관리를 돕는 원터치 필터 등의 기능도 갖췄다고 루헨스 측은 설명했다.

이 제품은 합리적 가격의 컨트롤러 타입, 좁은 공간에 사용하기 좋은 리모컨 타입 등으로 구성됐다. 4개월마다 루헨스 서비스 전문가인 '루디'가 위생 관리 및 부품 교체 서비스를 제공하는 방문 관리 렌탈과 고객 직접 필터 교체 및 관리가 가능한 자가관리 렌탈 중 선택할 수 있다.

