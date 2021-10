야놀자 글로벌 SssS 사업, 전년比 170% 성장…“세계 1위 도약할 것”

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자 산하 야놀자 클라우드의 글로벌 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업이 가파른 성장세를 이어가고 있다.

14일 야놀자에 따르면 야놀자 클라우드가 지난달 미국, 인도네시아, 필리핀, 아프리카 등 해외 시장에서 판매한 클라우드 솔루션 라이센스는 전년 동기 대비 170% 이상 증가했다. 같은 기간 야놀자 클라우드 계열사 젠룸스의 동남아 시장 솔루션 라이선스 판매량과 신규 고객사는 각각 137%, 1800% 이상 늘었다.

이 같은 성과의 배경은 야놀자 클라우드의 기술력과 시장 이해력에 있다는 분석이다. 앞서 야놀자는 2019년부터 이지테크노시스, 젠룸스 등 주요 호텔 관리 솔루션 기업과 온라인여행사(OTA)를 인수하며 글로벌 사업을 확대해왔다. 지난해에는 아프리카 시장 1위 호텔 디지털 마케팅 기업인 호텔온라인과 전략적 파트너십을 체결하기도 했다. 젠룸스는 야놀자 인수 후 동남아 시장 3위권의 OTA로 발돋움하는 등 계열사들이 해외 시장에서 지속적인 성장세를 보였다는 게 회사 설명이다.

또한 야놀자 클라우드는 각 국가별 특성에 맞춰 솔루션을 현지화했다. 회사는 연구개발(R&D) 역량을 강화하며 현지화에 기반한 해외 솔루션 라이선스 사업에 박차를 가하겠다는 입장이다.

김종윤 야놀자 클라우드 대표는 "회사의 강점은 업계를 누구보다 깊이 이해하고 시장에 최적화된 SaaS 솔루션을 선보인다는 점"이라며 "글로벌 1위 도약은 물론 여행 산의 디지털 전환을 선도할 계획"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr