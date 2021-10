금투협 'AI알투서비스'로 주린이 탈출하세요

[아시아경제 황준호 기자] "내 투자 점수는 얼마나 될까?"

‘주린이(주식 초보자) 탈출’을 위한 무료 인공지능 교육 플랫폼 서비스가 출시된다. AI를 통해 개인의 투자역량을 객관적으로 측정·진단하고 맞춤형 콘텐츠를 통해 자신만의 투자 원칙과 방법을 정립해주는 서비스다. 금융투자협회는 이런 내용의 ‘알투플러스’ 교육플랫폼 서비스를 14일부터 시작한다.

이 서비스는 GI진단, 미니진단 등 진단 서비스와 금융투자 콘텐츠몰, 표준교재 등 학습도구로 구성됐다. 먼저 인터넷이나 모바일을 통해 GI진단 30문항을 풀면 이용자의 투자성향, 행동편향, 투자지식 등 나만의 종합 투자진단 결과를 받는다. 이 리포트에는 GI소양지수(Good Investor Index)와 상세 분야별 진단 결과, 타인과 비교한 상대평가 정보가 나온다.

이어 미니진단을 진행하면 금융투자 전반에 관한 개념 이해도를 측정할 수 있다. 표준교재 기반의 20문항을 풀면 상세 분야별 점수와 상대평가 정보를 통한 이용자의 지식 수준 등이 제공된다. 진단을 마치면 맞춤형 이러닝 콘텐츠를 추천받거나, 마음에 드는 영상을 임의로 선택해 학습할 수 있다. 금투협은 자체 제작 콘텐츠와 함께, 일선 증권사나 전국투자자교육협의회에서 만든 양질의 콘텐츠를 구비했다.

금융투자협회 관계자는 "인공지능(AI)이 수행ㆍ분석하기 때문에 적은 수의 문제 풀이만으로도 정확한 분석과 맞춤형 추천이 가능하다"며 "진단 후 맞춤학습을 반복하는 과정 속에서 투자역량을 효과적으로 향상시킬 수 있을 것"이라고 기대했다.

금융투자협회는 알투플러스 보급을 위해 다양한 사업을 진행한다. 다음달에는 전국대학생투자동아리연합회와 공동으로 ‘알투플러스 서포터즈’를 발족해 대학생 이용자를 넓힐 예정이다. 12월에는 각급 학교와도 업무협약을 통해 저변을 확장한다.

나재철 금융투자협회장은 "아무리 금융소비자법 등 법이 잘 갖춰져 있다고 하더라도 투자자 스스로가 자신을 지키지 못하면 보호에는 한계가 있을 수 밖에 없다"며 "투자자가 금융투자회사와 대등한 힘을 갖고 ‘견제와 균형’의 역할을 하는데 알투플러스가 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr