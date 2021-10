호남대 AI융합인재양성사업단, PRE인턴십 AI기업탐방 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 AI융합인재양성사업단(단장 정영기)은 지난 13일 I-PLEX 광주를 방문해 PRE인턴십 AI기업탐방 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.

이날 AI기업탐방 프로그램에는 이승용 교수(미래자동차공학부)와 AI융합대학 재학생 10여명이 참석했으며 ‘I-PLEX 광주’ 입점 기업 ‘나무인텔리전스’ 외 우수 AI기업체를 방문해 현장을 체험하고 채용 안내 및 직무 관련 지도 시간을 가졌다.

또 ‘I-PLEX 광주’와 광주광역시에서 주관하는 청년 대상 지원 사업 및 창업 지원 관련 사업 설명회를 참관했다.

참여학생들은 “학교에서 인공지능에 관련한 이론수업을 듣고, 현장에서 인공지능의 실제 활용 사례를 체험할 수 있는 좋은 기회였다”며 높은 만족감을 나타냈다.

