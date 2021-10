우리은행, 하반기 신입행원 수시채용…일반직 두 자릿 수 규모

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 미래 금융시장을 이끌어 갈 핵심 인재 확보를 위해 '2021년 하반기 일반직 신입행원 수시채용'을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 채용은 영업력 강화를 위해 일반직 신입행원을 채용할 계획이다. 두 자릿 수 규모로 ▲서류전형 ▲인공지능(AI) 역량검사 ▲면접전형을 거쳐 최종 선발할 방침이다.

특히 올해 하반기 채용부터는 지원자의 역량을 다각도로 조명하고 평가하기 위해 서류전형 합격자 전원을 대상으로 ‘AI 역량검사’를 실시한다. 이를 면접전형에서 활용해 다양한 역량을 갖춘 인재들이 자신의 잠재능력을 효과적으로 평가받을 수 있도록 했다. 통상 2단계로 실시하던 면접전형도 3단계로 세분화했다.

또한 효율적인 커뮤니케이션 능력, 논리적 사고력, 데이터 분석능력 등을 종합적으로 평가하는 ‘인사이트(Insight) PT’도 실시해 은행 직무 적합성은 물론, 급변하는 금융환경 속에서 우리은행의 핵심 경쟁력이 될 인재를 선발한다는 계획이다.

우리은행 관계자는 “일자리 창출을 통한 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 노력할 예정"이라며 "미래 금융시장을 함께 이끌어 갈 우수 인재 확보를 위해 적극적으로 나설 계획”이라고 밝혔다.

