하나카드, 메타버스 '하나카드 월드' 개편…"줍에이 뮤직콘서트도"

힙합 뮤지션 Joob A 협업, 제페토 아바타 부캐 제작 등 시도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 메타버스 제페토의 '하나카드 월드' 개편을 기념해 힙합 뮤지션 줍에이(Joob A) 가상 뮤직콘서트와 제페토 인증샷 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 개편은 가을을 맞아 음악을 들으며 단풍나무 숲 힐링 체험, 레스토랑, 캠핑 공간, 카페테리아, ESG(환경·사회·지배구조) 태양에너지 체험 등 코로나로 지친 고객들이 안방에서 즐길 수 있도록 구성됐다.

또 힙합 뮤지션 Joob A와의 협업을 통해 제페토 아바타를 제작해 소통하고, 하나 TV 뮤직콘서트를 가상공간으로 확장해 가상세계의 경험가치를 제공할 수 있도록 했다.

하나카드는 제페토 하나카드 월드에서 다음달 30일까지 '보물 뱃지 인증샷 찾아라' 이벤트도 진행한다. 인증샷을 SNS채널에 올린 후 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 통해 브리츠(Britz) 블루투스 스피커, 무드등, 무선가습기 등 경품을 증정할 예정이다.

임현빈 하나카드 본부장은 "다양한 아티스트와 협업해 가상세계 비대면 콘서트를 지속적으로 진행할 계획"이라며 "고객 경험이 달라진 만큼 메타버스 마케팅을 지속적으로 활성화하겠다"고 말했다.

