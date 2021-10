GS25 "몽골서 대박난 '생우유라떼', 국내 역출시"

카페25 신상 메뉴 국내산 우유 활용하는 '진짜우유라떼' 출시

특수 제작된 파우치에 우유 담아 전자레인지 가열 후 따뜻한 라테 즐길 수 있어

몽골 GS25 최고 인기 메뉴 '생우유라떼' 재해석해 국내 GS25 메뉴로 도입

[아시아경제 김유리 기자] 몽골 GS25의 '대박 상품'이 국내 GS25에 역출시된다.

편의점 GS25는 오는 15일 전용 원두커피 브랜드 카페25의 신상 메뉴 '진짜우유라떼'를 선보인다고 14일 밝혔다.

'진짜우유라떼'는 크리머(우유 분말)로 제조했던 기존 라테 메뉴를 진짜 우유를 활용해 만드는 방식으로 변경한 메뉴다. '진짜우유라떼' 전용 파우치에 담긴 국내산 우유와 카페25의 에스프레소를 혼합해 음용할 수 있게 만들어졌다.

GS25는 전자레인지 이용이 가능한 친환경 소재의 특수 파우치를 '진짜우유라떼'의 전용 우유 파우치로 활용했다. 추위가 시작되면서 늘어나고 있는 따뜻한 원두커피 수요를 반영해 '진짜우유라떼' 전용 파우치에 담긴 우유를 전자레인지로 끓여 따뜻한 라테를 제조할 수 있도록 했다.

GS25는 "전자레인지를 이용해 라테를 제조하는 방식은 업계 최초로 도입한 것"이라며 "'진짜우유라떼'는 몽골 GS25의 카페25 현지 메뉴인 '생우유라떼'를 재해석해 국내 GS25에 도입한 사례"라고 설명했다.

몽골 GS25 진출 시 선보인 카페25에서 유목민이 즐겨 마시는 생우유를 활용, 카페25 현지 메뉴로 내놓은 '생우유라떼'는 하루 평균 300잔 이상 판매되는 등 인기를 끌었다.

국내 GS25는 전체 원두커피 매출 중 아메리카노 매출 비중이 70%를 차지하는 반면 '생우유라떼'가 인기를 끌고 있는 몽골 GS25의 경우 라테 매출 비중이 60%를 넘어섰다.

GS25는 '진짜우유라떼' 출시를 기념해 이달 말까지 1+1 행사를 진행할 계획이다. 가격은 1잔에 2000원이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr