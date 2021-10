도로교통공단, '보복운전 예방과 대처법' 안내 카드뉴스 배포

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 보복운전 교통사고 예방을 위해 '보복운전의 원인과 유형, 예방과 대처법' 카드뉴스를 제작·배포했다고 14일 밝혔다.

공단은 보복운전에 대한 설명을 중심으로 난폭운전과의 차이점을 알기 쉽도록 자료를 구성했다. 보복운전은 자동차 등을 이용해 사람에게 상해·폭행·협박·손괴의 죄를 범하는 것으로, 도로교통법이 적용되는 난폭운전과 달리 형법이 적용된다. 특히 보복운전은 단 1회의 행위라도 상해나 폭행·협박·손괴가 있었다면 적용되며, 의도를 갖고 특정인을 위협했다는 점에서 난폭운전과 차이가 있다.

보복운전을 유발하는 원인으로는 방향지시등(깜빡이) 미사용, 서행운전 시비, 운전자를 자극하는 끼어들기, 난폭운전, 경적·상향등 사용 시비 등이 있다. 대표적 유형은 앞지르기 후 급감속 및 급제동, 급제동을 반복하며 위협하는 행위, 뒤쫓아가 고의로 충돌하는 행위 등이다.

보복운전에 따른 특수상해의 경우 최소 1년 이상의 징역, 특수협박·특수폭행·특수손괴의 경우 5년 또는 7년 이하의 징역이나 1000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다. 또 구속 여부에 따라 벌점 100점과 운전면허정지 100일 또는 면허 취소의 행정처분을 받게 된다.

이를 예방하고 대처하기 위해서는 상대 운전자를 배려하는 수신호를 비롯해 올바른 방향지시등 사용, 급차로변경 및 경적사용 등을 자제해야 한다. 시비가 붙었을 경우 맞대응하지 않고, 증거 영상을 확보해 가까운 경찰서나 국민신문고·경찰민원포털(홈페이지), 스마트국민제보(모바일 앱)를 통해 신고하면 된다.

도로교통공단 관계자는 "욱하는 사이 보복운전의 가해자가 되거나 잘못된 운전습관으로 운전자 자신도 모르게 보복운전의 원인 제공자가 될 수도 있어 주의가 필요하다"며 "평소 올바른 운전습관과 배려·양보하는 운전, 너그러운 마음가짐을 통해 보복운전으로 인한 불미스러운 사고가 발생하지 않도록 당부드린다"고 말했다.

