CU, PB라면으로 지역 관광지 홍보…“QR코드 찍으면 여행정보”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 한국관광공사와 손잡고 자체 브랜드(PB) 헤이루 라면을 활용해 지역 유명 관광지의 정보를 제공한다고 14일 밝혔다.

CU는 헤이루 지역 시리즈 라면에 QR코드를 삽입해 각 지역의 여행 정보를 한 눈에 확인할 수 있는 지자체 관광 정보 사이트로 연결시켜준다.

현재 판매 중인 헤이루 지역 시리즈 라면은 속초홍게 라면, 청양고추 라면, 제주마늘 라면, 부산어묵 라면 총 4종이다. 청양고추 라면의 QR코드를 찍으면 청양군 곳곳의 숨겨진 명소들에 대한 소개부터 축제, 먹거리, 특산물 등에 대해 안내를 받을 수 있다.

BGF리테일 관계자는 “업계 1위 CU의 전국 최대 오프라인 네트워크와 차별화된 상품력을 바탕으로 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있는 착한 마케팅을 시도하게 됐다”며 “향후 위드 코로나 시행에 맞춰 한국관광공사와 함께 국내 여행을 촉진할 수 있도록 이색적인 협업을 이어나갈 것”이라고 말했다.

