◆비트코인의 미래= 중국 최초의 비트코인 거래소 창업자가 전하는 비트코인의 탄생과 미래. 단순 투자서가 아닌 비트코인이 어떤 세상을 열어줄지 15가지 테마로 정리했다. "비트코인 가격은 지금까지 그래왔듯 후퇴를 반복할 것이다. 하지만 나는 걱정하지 않는다"(바비 C. 리 지음/김동규 옮김/시프)

