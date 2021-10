이준석 "이재명 선출 땡큐…'무능이냐 부패냐' 대장동서 하나는 걸릴 것"

"이재명, 비유만 들고 핵심에는 전혀 접근 못해"

윤석열 '무속인 논란'에는 "취향의 문제" 두둔

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 최근 더불어민주당 대선후보로 선출된 이재명 후보에 대해 "땡큐라고 하면 너무 노골적일 수 있다"면서도 "선거 측면만 보면 나쁘지 않다"고 밝혔다.

이 대표는 13일 오전 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "이 후보는 원래 도덕성, 품성에서 많은 인정을 받기보다는 업무추진력에서 좋은 평가를 받는 후보인데 대장동 건에서 '무능이냐, 부패냐' 최소한 둘 중 하나는 걸렸다"며 이같이 말했다.

이어 "도정과 시정을 책임지는 사람으로서 화천대유식 개발이 가진 맹점을 발견하지 못했다면 무능이다. 만약 지금 의심받는 것처럼 실질적으로 본인이 설계에 개입해서 판을 짰다라고 하면 부패 프레임까지 들어가는 것"이라며 "성남시장, 기초단체장 선거 때는 관심을 못 받아서 검증이 제대로 안 된 것이다. 이번에는 할 게 많다"며 고강도 검증을 예고했다.

이날 오후 이 대표는 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해서도 이 후보를 겨냥해 비판을 이어갔다. 그는 "당장 의혹의 핵심이 이 후보를 향하고 있는데, 이 후보의 언사는 갈수록 비유만 들고 내용의 핵심에는 전혀 접근하지 못하고 있다"며 "봉고파직·위리안치, 노벨과 다이너마이트, 한전 직원, 오늘은 시아버지가 무슨 며느리집을, 이게 정상적 언어인지 궁금하다"고 지적했다.

그러면서 이른바 '무속인 논란'에 휩싸인 윤석열 국민의힘 대선 예비후보를 두둔했다. 이 대표는 윤 후보와 천공스승 간 관계에 대해 "(단순 유튜브 시청이라면) 그 정도는 취향의 문제로 볼 수 있다"면서 "천공스승이라는 분의 영상을 봤다는 거 이외에는 솔직히 확인된 게 없다"고 강조했다.

이어 "천공스승이란 분이 굵직굵직한 윤 후보의 행보에 있어서 시기적 방향에 대한 조언한 것은 드러나지 않았다"며 "천공스승이라는 분이 방송에 자꾸 이야기해서 의심을 사는 것 같은데 윤 후보 본인이 '정치적 행보에 있어서 그분 말을 들은 것은 아니다'라고 했으니까. 그게 확인되면 위험한데, 확인되지 않는 한 큰 논란은 아닐 것"이라고 말했다.

김종인 전 비상대책위원장의 대선 킹메이커 역할론에 대해선 "후보가 확정되면 모시러 가야 하는데 당연히 걸맞은 예우와 역할을 드릴 수 있는 상황이 와야 한다"고 했다.

이 대표 본인의 '종로구 출마설'에 관해서는 "'당의 요청을 이기지 못해 나간다' 이런 시나리오가 있기는 한데, 제가 당대표인데 누구한테 요청하나. 셀프 요청인가"라고 반문했다. 민주당 당내 대선 경선에 출마한 이낙연 전 민주당 대표가 지난달 15일 의원직을 사퇴하면서 현재 서울 종로구 의석은 공석이다.

진행자가 '절대로 안 나간다는 것이냐'며 재차 질문하자 "제 의견은 명확하지만 민주당도 (종로 지역구) 후보에 대한 고민이 있을 텐데 (제가 출마 가능성을) 완벽하게 끊어버리면 민주당이 전략 짜는 데 너무 쉬워질까 봐 여지는 열어두겠다"고 답했다.

