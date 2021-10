[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동구에서 사람의 두개골로 보이는 뼈가 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

13일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 이날 오전 11시 40분께 지하철 8호선 강동구청역 인근에서 사람의 두개골로 보이는 뼈 1점을 발견했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지하철역 환풍구와 화단 사이에서 백골 상태의 두개골을 회수했다. 다른 신체 부위나 유류품 등은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 범죄 혐의점이 있는지 조사를 진행 중이다. 경찰 관계자는 "시일이 꽤 지난 유골로 보인다"며 "국립과학수사연구원에 감정을 의뢰할 예정"이라고 했다.

