최태원 "저와 SK그룹, 대장동과 무관…전혀 연루된 바 없다"

대한상공회의소 간담회서 밝혀

대장동 연루설 관련 첫 공식 해명

최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK 그룹 회장은 성남 대장동 개발 특혜 의혹에 대해 "전혀 관계가 없다"고 일축했다.

최 회장은 13일 오후 대한상의 출입기자들과 만나 자리에서 "이 문제에 대해 전혀 엉뚱한 얘기까지 펼쳐지고 있다는 사실을 알고 있고 대응 중"이라며 "저와 SK 그룹은 여기에 관련되지 않았음을 분명히 말씀드린다"며 이같이 말했다.

최 회장은 자신의 여동생이 대장동 사업에 투자했다는 사실을 최근 추석 연휴에 알게 됐다고 언급했다.

최 회장은 "대장동이 무엇인지, 제 여동생이 투자를 했는지, 무슨 관계가 있는지 저는 추석에 알게 됐다"며 "제가 들은 것은 언론에 나온 정도이고 저는 아무 관계가 없기 때문에 어떻게 돌아가는지 모른다"고 말했다.

그러면서 "여동생 나이가 50대 후반이니 스스로 하는 것이지 제가 여동생에게 신경 쓰지는 않는다"며 "(투자 사실에 대해) 제가 들은 것이 맞냐고 했더니 맞다는 얘기를 들었을 뿐"이라고 덧붙였다.

앞서 SK 그룹은 화천대유 특혜 논란에 최 회장과 SK 그룹이 연루됐다고 주장하는 유튜브 채널 관계자 등을 경찰에 고발했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr