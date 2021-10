"D램 시장, 공급이 수요 웃돌아…내년 가격 15~20% 하락할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 대표적인 메모리반도체인 D램 시장에서 공급이 수요를 웃도는 현상이 발생하면서 내년에 평균 15∼20% 추락할 것이라는 전망이 나왔다.

13일 대만 시장조사업체 트렌드포스는 최근 보고서를 통해 D램 가격이 4분기에 하락세로 전환한 뒤 내년에 본격적인 하강 국면에 진입할 것으로 예상했다. D램 고객사들의 재고 수준이 높아 공급이 수요를 넘어서 평균 가격이 전반적으로 떨어질 것으로 트렌드포스는 내다봤다.

D램 시장 상위 3개사인 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론의 비트 단위 D램 공급은 내년 17.9% 증가하는 반면 수요는 16.3%만 늘어날 것으로 분석됐다. 특히 업계 1위인 삼성전자는 평택 2라인을 중심으로 D램 공급량을 내년에 19.6% 늘려 3개 업체 중 공급량이 가장 많이 증가할 것으로 트렌드포스는 내다봤다. 트렌드포스는 "D램 가격은 올해 4분기 전 분기 대비 3∼8% 하락하기 시작해 내년 상반기까지 하락세를 유지할 것"이라며 "내년에 D램 평균 판매가격은 올해보다 15∼20% 감소할 것으로 보인다"고 밝혔다.

다만 가격 하락에도 불구하고 출하량도 비슷한 수준으로 늘면서 전체 D램 시장 매출은 올해와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됐다. 트렌드포스는 올해 D램 공급업체들의 매출이 900억달러를 넘어서면서 호실적을 거둘 것이라고 전망했다. 트렌드포스는 "내년 하반기 D램 가격 변동에 대한 불확실성은 남아 있으며 가격 관리가 잘 될 경우 다시 상승세로 돌아설 수도 있다"고 여지를 남겨뒀다.

올해 상반기 D램 가격 상승세로 호실적을 거둔 삼성전자와 SK하이닉스는 최근 잇따라 나오는 D램 가격 하락 전망을 예의주시하고 있다. 삼성전자 주가는 전날 반도체 업황 부진 전망 등 영향으로 10개월 만에 7만원 아래로 떨어지기도 했다.

트렌드포스에 따르면 올해 2분기 매출 기준 전 세계 D램 시장 점유율은 삼성전자가 43.6%로 1위, SK하이닉스가 27.9%로 2위, 마이크론이 22.6%로 3위를 기록하고 있다.

