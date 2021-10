남원시, 15일 ‘솔로없는 영화제’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 도시재생 주민공모사업의 일환으로 도킹텍프로젝트와 함께 오는 15일부터 17일까지 ‘솔로없는 영화제(프레 춘몽영화제)’를 개최한다고 13일 밝혔다.

솔로없는 영화제(프레춘몽영화제)는 도시재생사업으로 완공된 빨간벽돌 야외에서 상영을 진행하며 오는 15일 오후 7시 개막한다.

영화제는 지역에서 만들어진 단편영화 3편(스승의날, 큐브, 은희엄마 구독좋아요)의 개막작을 시작으로 멜로 단편영화 3편 장편영화 2편 1회차 오후 7시, 2회차 오후 9시 상영을 통해 1일 2회 야외 상영예정이다.

도시재생 주민 공모사업의 일환으로 사랑의 도시인 남원의 활성화를 위해 기획한 솔로없는 영화제는 사랑을 주제로 한 영화들을 선정해 프레영화제의 성격을 가짐으로써 향후 ‘춘몽영화제’라는 남원시 영화제로 거듭날 예정이다.

관람인원은 선착순 20명으로 제한하며 자세한 내용은 시 홈페이지 및 도킹텍 페이스북에서 확인 할 수 있다.

