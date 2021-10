원티드랩, 국내 최대 규모 '채용 연계형' 해커톤 연다

1등 3000만원 등 총상금 1억원, 우수 참여자 채용 우대 '뱃지' 1년간 부여

[아시아경제 김종화 기자] 경력 쌓기에 고심인 신입 구직자들에게 인턴십 기회를 제공하는 총 상금 1억원의 '해커톤'이 열린다.

인공지능(AI) 기반의 커리어 플랫폼 원티드를 운영하는 ㈜원티드랩은 코로나19로 인한 극심한 취업난으로 인턴 기회를 찾기 어려운 대학(원)생을 대상으로 '해, 커리어' 해커톤 대회를 진행한다고 13일 밝혔다.

해커톤이란, 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 한정된 기간안에 기획자, 개발자, 디자이너 등 참여자가 팀을 구성해 마라톤을 하듯 긴 시간 동안 아이디어를 도출하고, 이를 토대로 IT 서비스나 비즈니스 모델 등 시제품 단계의 결과물을 만드는 대회다.?

원티드랩이 지난 9월 전국 대학(원)생 1000명을 대상으로 취업준비 시 어려운 점을 설문조사한 결과, 42.4%의 대학(원)생이 '관련 경력, 실무 경험이 필요한 점'이라고 답했다. 이는 인턴 기회조차 경력이 있어야 하는 이른바 '금턴' 시대를 신입 구직자들이 체감한다는 것으로 풀이된다.

이에 원티드랩은 이번 대회를 '채용 연계' 행사로 기획했다. 이를 위해 평가와 심사에 △우아한형제들 △야놀자 △틱톡 △라인프렌즈 △에이블리 △원티드 등 업계 최고의 IT 기업 실무진이 나선다.

대회 우수 참여자에게는 성과에 따라 원티드 이력서에 1년간 노출되는 '뱃지'를 제공한다. 골드, 실버, 브론즈 형태로 제공되는 뱃지는 지원자의 경쟁력을 높여 오는 12월 오픈하는 인턴 공고에 지원할 때 우대받는다. 총 상금 규모는 1억원으로 △1등팀 3000만원 △2등팀 1000만원 △3등·4등팀 각 500만원이 주어진다.

IT 서비스 기획 및 개발에 관심이 있는 대학(원)생이라면 전공이나 학년에 상관없이 누구나 참가할 수 있다. 개발, 디자인, 기획(마케팅) 담당자를 각 1명 이상 포함한 총 4인으로 직접 팀을 구성해야 하며, 팀 과제가 주어진다. 참가자들은 서류 심사 후 다음달 27~28일 진행되는 온라인 예선 PT를 거쳐 12월 4일부터 오프라인으로 실시되는 1박 2일 해커톤 결선에 진출하게 된다. 결선 현장은 웹 예능 영상으로 제작돼 tvN D STUDIO 유튜브 채널에 공개될 예정이다.

이복기 원티드랩 대표는 "뛰어난 잠재력을 가진 대학생들의 행복한 커리어 여정을 돕기 위해 이번 해커톤을 준비하게 됐다"면서 "경력직 뿐만 아니라 우수한 신입 인재들을 기업과 매칭할 수 있도록 다양한 방안을 연구할 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr