신한금융, 한화솔루션 그린본드 1억 유로 발행 및 주선 성공

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 13일 한화솔루션의 1억 유로(한화 약 1400억원)규모의 5년 만기 그린본드 발행 및 주선에 성공했다고 밝혔다.

신한금융은 한화솔루션이 글로벌 지속가능경영평가기관인 서스테이널리틱스의 ESG(환경·사회·지배구조) 인증을 받았다는 점에 착안해 신한 홍콩GIB를 통해 역외 그린본드를 발행했다.

또한 신한금융은 ESG에 관심이 많은 외국계 및 국내 금융기관 등 우량 투자자들이 참여를 이끌어내며 그린본드 주선에 성공했다.

한화솔루션은 그린본드를 통해 조달한 자금을 활용해 탄소 중립을 위한 신재생 에너지 사업 등 ESG에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

신한금융 관계자는 "신한금융의 ESG 경영 및 외화채권 발행 경험을 토대로 타 금융사 대비 경쟁력 있는 금융조건으로 주선할 수 있었다"며 "신한금융은 이번 그린 본드 발행 경험을 바탕으로 ESG 채권 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr