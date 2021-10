[아시아경제 이민지 기자] 포스코강판 포스코강판 058430 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 13,900 등락률 +25.05% 거래량 727,096 전일가 55,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다[특징주]포스코·현대제철 5% 하락…"中 감산 기대 너무 컸나"포스코강판, 2분기 영업이익 434억…전년동기대비 1177%↑ close 은 3분기 영업이익으로 559억원을 기록해 전년동기대비 924% 늘었다고 13일 공시했다. 매출액은 73% 늘어난 3899억원, 순이익은 415억원으로 861% 증가했다.

